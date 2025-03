Trump declaró el ingles como idioma oficial de EE.UU.

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró el ingles como el idioma oficial en el país.

A través de una orden ejecutiva firmada durante el fin de semana, señala que “desde la fundación de nuestra República, el inglés se ha utilizado como nuestro idioma nacional. Los documentos históricos de gobierno de nuestra nación, incluida la Declaración de Independencia y la Constitución, se han escrito todos en inglés”.

En el comunicado publicado por la Casa Blanca, indicó que “por lo tanto, ya es hora de que el inglés se declare como el idioma oficial de los Estados Unidos”.

“Un idioma designado a nivel nacional es el núcleo de una sociedad unificada y cohesionada, y los Estados Unidos se fortalecen con una ciudadanía que puede intercambiar ideas libremente en un idioma compartido”, destacó el escrito.

The Bill of Rights was written in ENGLISH! 🇺🇸 pic.twitter.com/KgQf7wnF55

— The White House (@WhiteHouse) March 2, 2025