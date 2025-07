Inundaciones en Nuevo México dejan tres muertos

Nuevo México.- Al menos tres personas han fallecido en las últimas horas tras las repentinas inundaciones registradas en Nuevo México, por las fuertes precipitaciones.

A través de medios de comunicación se conoció que la localidad Ruidoso, una pequeña localidad al sur de Albuquerque, fue la más afectadas por las fuertes lluvias.

The flood wave on the Rio Ruidoso has reached the Hollywood gage. Stay away from the river! This is a look at the change in the river depth in just 30 minutes, courtesy of the USGS! #nmwx pic.twitter.com/Z0dyILEECi

— NWS Albuquerque (@NWSAlbuquerque) July 8, 2025