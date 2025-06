Retiran del mercado de EE.UU. carne seca por contener alérgeno no declarado

Utah.- El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos anunció el retiro de siete mil kilogramos de cecina de res/snack sticks, por contener anchoas, un alérgeno conocido, que no se declara en la etiqueta.

A través de un comunicado publicado en la página web señalaron que los productos retirados fueron de la empresa Springville Meat & Cold Storage Co., Inc., con sede en Springville, Utah.

“Se retiran del mercado aproximadamente 7,000 kg de cecina de res/snack sticks de res, tratada térmicamente, estables y listas para consumir (RTE), así como de cecina de alce, venado y búfalo, inspeccionadas voluntariamente, debido a un error de rotulación y alérgenos no declarados”, destacó FSIS.

🚨 Alert: Springville Meat & Cold Storage Co., Inc., Recalls Beef Jerky/ Beef Snack Stick Products and Voluntarily Inspected Elk, Venison and Buffalo Jerky Products Due to Misbranding and Undeclared Allergens https://t.co/HAxZ2VLU6G

— USDA Food Safety & Inspection Service (@USDAFoodSafety) June 4, 2025