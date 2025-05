Tribunal de Apelaciones suspendió el fallo que anulaba el bloqueo de los aranceles

Washington.- Un Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos bloqueó el fallo judicial que suspendía los aranceles emitidos por el presidente Donald Trump.

A través de varios medios de comunicación se conoció que la nueva medida se originó el jueves 29 de mayo, cuando el tribunal decidió mantener temporalmente los aranceles hasta pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.

Tras la nueva medida del tribunal de apelaciones, el presidente Donald Trump, criticó al Tribunal de Comercio Internacional de EE. UU. tras el “falló en contra de Estados Unidos sobre aranceles desesperadamente necesarios”

A través de sus redes sociales destacó que “afortunadamente, el panel completo de 11 jueces del Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Tribunal Federal de Circuito acaba de suspender la orden del Tribunal de Comercio Internacional con sede en Manhattan”.

“¿De dónde salen estos tres jueces iniciales? ¿Cómo es posible que hayan causado tanto daño a Estados Unidos? ¿Se trata simplemente de odio a «TRUMP»? ¿Qué otra razón podría haber? Era nuevo en Washington y me sugirieron que usara la Sociedad Federalista como fuente de recomendaciones sobre jueces. Lo hice abierta y libremente, pero luego me di cuenta de que estaban bajo el yugo de un auténtico canalla llamado Leonard Leo, una mala persona que, a su manera, probablemente odia a Estados Unidos y, obviamente, tiene sus propias ambiciones”, escribió Trump.

