Carolina Core FC lanza sus campamento para todas las edades

Charlotte, NC.- Carolina Core FC abre las puertas a un verano inolvidable con sus esperados campamentos de fútbol, diseñados para niñas, niños y adolescentes entre los 5 y 18 años. Bajo la dirección de entrenadores y jugadores profesionales, la propuesta combina aprendizaje, diversión y una experiencia deportiva de alto nivel.

Summer is for Summer Camps!!! Sign up for our CCFC Summer Camp Sessions available for all ages and skill levels. Led by professionally trained coaches and players!

🔗: https://t.co/4oial3ZaqM pic.twitter.com/QGhkhVAhtb

— Carolina Core FC (@CarolinaCore_FC) May 21, 2025