Carolina Core FC realizará clínica gratuita para los más jóvenes

Charlotte, NC.- Carolina Core FC invita a niños y niñas de entre 5 y 13 años a vivir una experiencia inolvidable en la Clínica Gratuita CCFC, que se realizará el viernes 20 de junio de 2025 en el Estadio Truist Point. La actividad comenzará a las 6:00 p.m. y se extenderá hasta las 7:00 p.m., con el ingreso programado a partir de las 5:45 p.m.

Hey parents! Thanks to our partner @skylacfcu your soccer fan can train with our pro players and coaches — no cost, just fun! 🙌 Whether they’re new to the game or already love it, this community soccer clinic is all about building skills, confidence, and a love for soccer. Don't… pic.twitter.com/8bHwfjjXXe

