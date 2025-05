Trump prorroga los aranceles de la Unión Europea hasta julio

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una prorroga a los aranceles de la Unión Europea hasta el próximo 9 de julio.

A través de sus redes sociales, indicó que “recibí una llamada de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, solicitando una prórroga del plazo del 1 de junio para el arancel del 50 % con respecto al comercio y la Unión Europea”.

“Acepté la prórroga (9 de julio de 2025). Tuve el privilegio de hacerlo. La presidenta de la Comisión afirmó que las conversaciones comenzarán rápidamente”, afirmó Trump.

De la misma manera, el primer mandatario tras unas declaraciones con la prensa antes de abordar el Air Force One, manifestó estar confiado en que los negociadores “se reunirán pronto para ver si podemos solucionarlo”.

— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 25, 2025

I received a call today from Ursula von der Leyen, President of the European Commission, requesting an extension on the June 1st deadline on the 50% Tariff with respect to Trade and the European Union. I agreed to the extension —…

Por su parte, la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó en sus redes sociales que “Europa está dispuesta a que avancen las negociaciones de manera rápida y decisiva. Para llegar a un buen acuerdo, necesitaremos tiempo hasta el 9 de julio”.

“La UE y Estados Unidos tienen las relaciones comerciales más importantes y estrechas en el mundo”, acotó.

Good call with @POTUS.

The EU and US share the world’s most consequential and close trade relationship.

Europe is ready to advance talks swiftly and decisively.

To reach a good deal, we would need the time until July 9.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 25, 2025