Cámara de Representantes aprobó ley presupuestaria de Trump

Washington.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos, aprobó la ley presupuestaria impulsada por el gobierno de Donald Trump.

La medida fue aprobada el jueves 22 de mayo, la cual se basa principalmente en las exoneraciones fiscales y recortes de gastos federales.

De la misma manera, los congresistas republicanos, destacaron que con la aprobación de la ley se originará la extensión de las exoneraciones, junto con otras medidas fiscales, lo cual incrementará el déficit federal en más de 4,8 billones de dólares.

Ver más: Trump culmina su viaje con acuerdos comerciales con los Emiratos Árabes

Tras conocer la aprobación, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump utilizó sus redes sociales, para afirmar que “¡el proyecto de ley único, grande y hermoso ha sido aprobado por la Cámara de Representantes! ¡Se podría decir que es la ley más importante que se haya firmado jamás en la historia de nuestro país!.

Donald Trump Truth Social 05.22.25 08:23 AM EST

“THE ONE, BIG, BEAUTIFUL BILL” has PASSED the House of Representatives! This is arguably the most significant piece of Legislation that will ever be signed in the History of our Country! The Bill includes MASSIVE Tax CUTS, No Tax…

— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 22, 2025