Roland Garros despide por todo lo alto al español Rafael Nadal

Paris.- El tenista español fue despedido por todo lo alto en un emotivo homenaje que se realizó en el Grand Slam Roland Garros, efectuado en la ciudad de Paris, Francia.

En el evento en el que estuvo presente con sus familiares, el tenista agradeció que “aquí he disfrutado, sufrido, ganado, perdido».

Medios de comunicación deportivos destacaron que el emotivo discurso que lo pronunció en varios idiomas, entre ellos el francés y el inglés, destacó que “no me gusta ser el centro de atención, he sufrido un poco por eso, pero lo he disfrutado mucho».

«Quiero mostraros mi infinita gratitud por haberme dado la oportunidad de poder decir adiós en el lugar más importante de mi carrera», afirmó Nadal.

Estuvieron presente varios tenistas internacionales

De la misma manera, recordó que sus últimas participaciones tuvieron marcadas por las lesiones. Especialmente la del año pasado cuando fue eliminado en primera ronda.

Durante la ceremonia, estuvieron los tenistas, Roger Federer, Novak Djokovic y Andy Murray. En la que Nadal, manifestó su agradecimiento, ya que su presencia «significa mucho que estéis aquí, me habéis llevado al límite para poder competir con vosotros».

Es de destacar, que el español, Rafael Nadal, levantó catorce veces el trofeo máximo, un récord que ningún otro jugador ha logrado en ninguno de los cuatro Grand Slam y que la organización celebró bautizándolo como el rey Rafael XIV.

