EE.UU. deportó a 44 migrantes chilenos

Santiago de Chile.- Un grupo de migrantes de nacionalidad chilena fueron deportados desde Estados Unidos a su país.

A través de varios medios de comunicación se conoció que el gobierno de Donald Trump deportó a 44 chilenos en un vuelo chárter que llegó al Aeropuerto Internacional de Santiago.

Trascendió que avión realizó una escala técnica en Perú, luego y culminó con un operativo marcado por incertidumbre y reclamos familiar.

"Yo me casé en EE.UU., me arrestaron, pedí asilo y me hicieron esperar más de dos años, nos trataron como animales": chilenos deportados desde EE.UU. comienzan a salir del aeropuerto con ropa de migración

