La OMS anuncia el primer acuerdo para prevenir las pandemias en el mundo

Ginebra.- La Organización Mundial de la Salud (OMS), anunció el primer acuerdo para prevenir las pandemias a escala mundial.

A través de un comunicado, la OMS detalló que “esta decisión histórica de la 78.ª Asamblea Mundial de la Salud es fruto de más de tres años de intensas negociaciones iniciadas por los gobiernos en respuesta a los efectos devastadores de la pandemia de COVID-19”.

De la misma manera, destacó que la votación del acuerdo contó con 124 votos a favor, ninguna objeción y 11 abstenciones.

Detallaron que “el Acuerdo de la OMS sobre Pandemias establece los principios, enfoques e instrumentos necesarios para mejorar la coordinación internacional en una amplia gama de ámbitos, con el fin de consolidar la estructura mundial de la salud para la prevención, la preparación y la respuesta frente a las pandemias, lo que incluye el acceso equitativo y oportuno a vacunas, tratamientos y medios de diagnóstico”.

Historic decision at #WHA78:

Member States of WHO today formally adopted by consensus the world's first #PandemicAgreement to make the world more equitable and safer from future pandemics

🔗 https://t.co/4fNREfG2QO pic.twitter.com/ZF7G41On73

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 20, 2025