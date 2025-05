Alerta en NC: Fin de semana con tormentas, calor e inundaciones

Charlotte, NC- Las condiciones climáticas en Carolina del Norte se tornaron inestables desde el viernes 16 de mayo. A partir del sábado 17 de mayo por la tarde, cuando se espera el ingreso de un sistema de tormentas que afectará diversas regiones del estado. Las autoridades emitieron advertencias vigentes de inundaciones para zonas cercanas a los ríos en los condados Pender, Bladen, Cumberland y Jones, donde los niveles fluviales podrían alcanzar el umbral de inundación menor durante el fin de semana.

Isolated-scattered strong-severe thunderstorms capable of damaging wind gusts and large hail are possible. Isolated tornados possible across mountain areas. Isolated flash floods possible across mountain areas through tonight. Full forecast at: https://t.co/aMMc6tteWS #ReadyNC pic.twitter.com/Ro3aRIQjV5

Desde el viernes por la tarde se registraron lluvias y tormentas eléctricas, especialmente en las montañas, el norte del Piamonte y la llanura costera. Aunque la probabilidad de tormentas el sábado sigue baja, se espera que una línea de mal tiempo se desplace desde las montañas durante debilitándose gradualmente al avanzar hacia el este.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) ha mantenido un Riesgo Leve (nivel 2 de 5) y un Riesgo Marginal (nivel 1 de 5) de tormentas eléctricas severas en diferentes regiones del estado. Las montañas podrían enfrentar ráfagas de viento devastadoras, granizo de gran tamaño e incluso la posible formación de tornados aislados. Además, no se descartan inundaciones repentinas en zonas elevadas.

Plenty of active severe weather across the eastern third of the nation this afternoon including both severe thunderstorm and tornado watches and warnings. Keep in mind what your plans is for each, and check for the latest at https://t.co/VyWINDk3xP . pic.twitter.com/gZpRO6NCfn

Las amenazas principales para el fin de semana incluyen ráfagas de viento fuertes, granizo y, en menor medida, tornados. También se anticipan vientos sostenidos de hasta 30 mph, lo que incrementa el riesgo de caídas de ramas o cortes de energía en áreas vulnerables.

En paralelo al riesgo de tormentas, las temperaturas aumentarán considerablemente, con máximas entre 27 °C y 32 °C. El calor podría tener efectos moderados sobre la salud, especialmente para personas mayores, niños pequeños y quienes realizan actividades al aire libre.

El domingo traerá un leve alivio térmico y condiciones más secas, aunque la posibilidad de lluvias y tormentas persistirá en la región occidental. A mitad de la próxima semana, se espera un nuevo repunte en la actividad tormentosa en todo el estado.

Se recomienda a la comunidad mantenerse informada, evitar zonas inundables y tomar las previsiones necesarias para protegerse ante los cambios bruscos del clima.

🚨 Yes, we know Hurricane Preparedness Week was last week…

But if you’re anything like us, your emergency kit is still half full and your flashlight batteries are still… somewhere. 😅

Hurricane season starts June 1, and we’ve still got time to get our act together. Let’s… pic.twitter.com/pXXcmVIDGs

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) May 12, 2025