Charlotte, NC.- El Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas (CLT) recordó a sus usuarios la importancia de mantenerse informados sobre posibles alteraciones en sus itinerarios debido a tormentas o fenómenos climáticos severos. Ya que debibo a las tormentas a las 8:00 a.m. se contabilizaban 42 retrasos y 162 cancelaciones.

Bad weather can delay, disrupt and even divert flights. ⛈️ Stay in the know. Check your flight status with your airline prior to arriving to #CLTairport. pic.twitter.com/K1EgQbkQsJ

— CLT Airport (@CLTAirport) March 5, 2025