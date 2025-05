Los CDC registraron más de 80 mil muertes por sobredosis en EE.UU.

Washington.- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) contabilizaron que durante el 2024 se registraron 80.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos.

A través de un comunicado, en donde detalló que la cifra registró un descenso del 27% respecto a las 110.000 muertes de 2023. Al mismo tiempo, advirtieron que en “Estados Unidos, casi 300 personas mueren a causa de las drogas cada día”.

“Los esfuerzos continuos de prevención de sobredosis están marcando una diferencia”, destacó el escrito.

Por otro lado, detallaron sobre “el programa Datos de Sobredosis para la Acción (OD2A)”, el cual apoya a las jurisdicciones en la implementación de actividades de prevención y en la recopilación de datos precisos, completos y oportunos sobre sobredosis mortales y no mortales, y en el uso de dichos datos para mejorar las iniciativas programáticas y de vigilancia”.

Overdose deaths continue to decline.

Preliminary data from @NCHStats estimate a nearly 27% decline in overdose deaths from 2023 to 2024. Ongoing overdose prevention efforts are making a difference.

Learn how CDC's Overdose Data to Action program funds communities to save lives:… pic.twitter.com/qdBxNTm1VB

— CDC (@CDCgov) May 14, 2025