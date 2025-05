Trump llegó a Arabia Saudita y anunció diversos acuerdos

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump anunció que Arabia Saudita invertirá 600.000 millones de dólares en el país, con el objetivo de crear lazos económicos que perdurarán durante generaciones.

Así lo anunció la Casa Blanca, a través de un comunicado, en la que detalló que el primer mandatario se encuentra en la capital Riad, en la que firmó diversos acuerdos que fortalecen la seguridad energética, industria de defensa, liderazgo tecnológico y acceso a infraestructura global y minerales críticos.

“Los acuerdos celebrados hoy son históricos y transformadores para ambos países y representan una nueva era dorada de colaboración entre Estados Unidos y Arabia Saudita”, afirmó la Casa Blanca.

En este sentido entre los acuerdos alcanzados en Arabia Saudita se encuentra, el de “Saudi Arabian DataVolt que avanza con sus planes de invertir 20.000 millones de dólares en centros de datos de IA e infraestructura energética en Estados Unidos. Google, DataVolt, Oracle, Salesforce, AMD y Uber se han comprometido a invertir 80.000 millones de dólares en tecnologías innovadoras y transformadoras en ambos países”.

De la misma manera, destacan que empresas estadounidenses emblemáticas, como Hill International, Jacobs, Parsons y AECOM, están construyendo proyectos de infraestructura clave como el Aeropuerto Internacional Rey Salmán, el Parque Rey Salmán, The Vault, Qiddiya City y muchos más, con un total de 2.000 millones de dólares en exportaciones de servicios a Estados Unidos.

Energy @SecretaryWright accepts a memo of understanding between the Ministry of Energy in the Kingdom of Saudi Arabia and the U.S. Department of Energy for cooperation in the field of energy. pic.twitter.com/CGvV1FBPzo

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 13, 2025