Gobierno de Trump recibió al primer grupo de refugiados afrikáneres

Washington.- El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la llegada del primer grupo de refugiados afrikáneres al país.

Así lo dio a conocer un comunicado, en donde detalló que el grupo de extranjeros fueron recibidos por el subsecretario de Estado Christopher Landau.

De la misma manera, la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce señaló que “59 refugiados afrikáneres que llegaron a Estados Unidos. Priorizamos el reasentamiento de este grupo vulnerable que sufre discriminación racial y violencia injustas en Sudáfrica”.

Proud to offer safe haven to 59 Afrikaner refugees arriving in the United States today. We are prioritizing resettlement of this vulnerable group facing unjust racial discrimination and violence in South Africa. pic.twitter.com/baCHGIVQTM

— Tammy Bruce (@statedeptspox) May 13, 2025