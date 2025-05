Detienen al alcalde de Newark en una protesta a favor de migrantes

New Jersey.- La fiscal federal interina de New Jersey, Alina Habba, informó que el alcalde de Newark, Ras Baraka fue detenido en una protesta a favor de migrantes indocumentados.

A través de sus redes sociales, indicó que “el alcalde de Newark, Ras Baraka, incurrió en allanamiento de morada e ignoró múltiples advertencias de Investigaciones de Seguridad Nacional para que se retirara del centro de detención de ICE en Newark, New Jersey”.

“Ha optado voluntariamente por ignorar la ley. Eso no se tolerará en este estado. Ha sido puesto bajo custodia. NADIE ESTÁ POR ENCIMA DE LA LEY”, afirmó Habba.

The Mayor of Newark, Ras Baraka, committed trespass and ignored multiple warnings from Homeland Security Investigations to remove himself from the ICE detention center in Newark, New Jersey this afternoon. He has willingly chosen to disregard the law. That will not stand in this…

— Alina Habba (@AlinaHabba) May 9, 2025