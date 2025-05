Trump recibió al primer ministro de Canadá en la Casa Blanca

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió el martes 6 de mayo al primer ministro de Canadá, Mark Carney, en la Casa Blanca.

En el encuentro estuvieron presentes el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, en la que Trump, destacó que «es un gran honor tener al primer ministro con nosotros. Como saben, hace apenas unos días, ganó unas elecciones muy importantes en Canadá».

President Trump meets with Canadian Prime Minister @MarkJCarney in the Oval Office. "Regardless of anything, we are going to be friends with Canada… I have a lot of respect for the Canadians." – @POTUS 🇺🇸 pic.twitter.com/IzqFbAtzlg — The White House (@WhiteHouse) May 6, 2025

.@POTUS: "It's a great honor to have Prime Minister @MarkJCarney with us. As you know, just a few days ago, he won a very big election in Canada." pic.twitter.com/pWasbUwLlR — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 6, 2025

“Desde nuestra perspectiva, no hacemos muchos negocios con Canadá. Ellos hacen muchos negocios con nosotros. Tenemos excelentes productos. El tipo de producto que vendemos, nadie más lo puede vender”.

.@POTUS: "Well, we don't do much business with Canada from our standpoint. They do a lot of business with us… We have great things, great product. The kind of product we sell, nobody else can sell." pic.twitter.com/jULACquqxn — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 6, 2025

“Canadá no está a la venta”

Por su parte, el primer ministro canadiense, le reiteró a Donald Trump que “Canadá no está a la venta”.

Por su parte, Trump le respondió que “nunca digas nunca y me encanta Canadá”. Además, resaltó que su preferencia sería que Canadá formara parte de Estados Unidos.

“Sería un maravilloso matrimonio porque son dos lugares que se llevan muy bien”, insistió Trump.

Por último, el líder canadiense luego del encuentro destacó que fue “muy constructiva”.

“El fin del principio de un proceso en el que Estados Unidos y Canadá redefinirán su relación trabajando juntos. La cuestión ahora es cómo vamos a cooperar en el futuro, como podemos edificar una relación económica y de seguridad basada en el respeto mutuo”, afirmó Carney.

