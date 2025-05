Trump ordenó la modernización y reapertura de Alcatraz

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ordenó la modernización y reapertura de la prisión de Alcatraz.

A través de sus redes sociales, solicitó que “¡reconstruya y abra alcatraz! durante demasiado tiempo, Estados Unidos ha estado plagado de delincuentes violentos, despiadados y reincidentes, la escoria de la sociedad, que solo contribuirán a la miseria y el sufrimiento”.

“Cuando éramos una nación más seria, en el pasado, no dudábamos en encerrar a los criminales más peligrosos y mantenerlos alejados de cualquier persona a la que pudieran dañar. así debe ser. ya no toleraremos a estos delincuentes reincidentes que siembran la suciedad, el derramamiento de sangre y el caos en nuestras calles”, afirmó Trump.

REBUILD, AND OPEN ALCATRAZ! For too long, America has been plagued by vicious, violent, and repeat Criminal Offenders, the dregs of society, who will never contribute anything other than Misery and Suffering. When we were a more serious Nation, in times past, we did not hesitate…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 4, 2025