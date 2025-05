Inspeccionan más de un millón de flores por el Día de las Madres

Washington.- Con motivo al Día de las Madres, agentes de agricultura de Aduanas y Protección Fronteriza inspeccionaron más de 1.2 millones de flores cortadas importadas en preparación para el Día de las Madres.

A través de un comunicado de prensa, explicaron que “el Día de las Madres es la segunda época del año con mayor volumen de importación de flores, después del Día de San Valentín, para el cual la CBP reportó más de 1.300 millones de flores cortadas, una cifra récord”.

Detallaron que Miami es el principal puerto de entrada de flores, representando aproximadamente el 88% del total de tallos importados. Otay Mesa y el Aeropuerto John F. Kennedy representan la mayor parte del 12% restante.

⚠️ #MothersDay Reminder! ⚠️

CBP ag specialists examine all plants entering the U.S. Certain flowers, plants, and soil aren't allowed to cross the border. This prevents the spread of invasive species and plant-related illnesses, which can damage crops.

➡️ https://t.co/NOZeDQ9Na4 pic.twitter.com/5dcBhTBsDn

— CBP (@CBP) May 5, 2025