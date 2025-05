Trump presenta propuesta presupuestaria para el 2026

Washington.- El presidente de los Estados Unidos Donald Trump, presentó una propuesta presupuestaria para el año 2026, la cual se basa principalmente en el recorte a diversos programas gubernamentales.

A través de varios medios de comunicación, se conoció que entre los recortes que tiene planificado la administración de Trump, se encuentra, la salud pública, educación y energía limpia.

Asimismo, trascendió que busca incrementar el gasto en sus prioridades como la seguridad fronteriza y defensa. Entre ellos, un aumento del 13 % en el presupuesto del Departamento de Defensa, que ascendería a 1,01 billones de dólares.

Mientras se conoció que la propuesta de recorte que busca Trump es llegar a 163.000 millones de dólares en el gasto no defensivo, equivalente al 22,6 %. Además, detallaron que calculan reducciones de unos 18.000 millones para los Institutos Nacionales de Salud y de casi 25.000 millones para el Departamento de Vivienda.

La propuesta de 40 páginas fue enviada desde la Casa Blanca a los líderes del congreso, en la que destacaba una carta del director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, para la senadora Susan Collins, republicana por Maine, y presidenta del Comité de Asignaciones del Senado.

Por su parte, Vought, en sus redes sociales afirmó que “el presidente quiere aumentar el gasto de defensa a un billón de dólares, un aumento del 13% para mantener la seguridad de nuestro país”.

