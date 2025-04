Más de 5 billones de dólares en nuevas inversiones impulsó Trump

Washington.- La Casa Blanca anunció que durante los primeros 100 días de gobierno del presidente Donald Trump han asegurado más de cinco billones de dólares en nuevas inversiones en Estados Unidos.

A través de un comunicado publicado en su página web señalaron la creación “de 451.000 nuevos empleos, sentando así las bases para una nueva era de prosperidad estadounidense”.

“Desde manufactura avanzada hasta infraestructura de inteligencia artificial de vanguardia, estas inversiones históricas, impulsadas por el firme compromiso del presidente Trump con la revitalización de la industria estadounidense, consolidarán a EE.UU. como líder mundial en innovación y crecimiento económico” destacó el comunicado.

Durante una breve rueda de prensa, el presidente Trump, afirmó que durante los primeros 100 días de su gestión, “hemos hecho todo o estamos en proceso de hacerlo. Por ejemplo, la frontera está en excelentes condiciones. Diría que esa era mi prioridad”.

“Perdíamos miles y miles de millones de dólares al día con el comercio, y ahora que lo he reducido a un nivel muy bajo. Vamos a reducir los impuestos de la gente», destacó Trump.

