Gobierno de Trump analiza multar a migrantes indocumentados

Washington.- El gobierno de Donald Trump anunció que impondrá multas diariamente para los migrantes que se encuentren indocumentados en Estados Unidos y no quieran deportarse.

En las redes sociales de la administración de Trump, señalaron que la multa será de 998 dólares diariamente.

De la misma manera, advirtieron que están analizando en confiscar las propiedades de los migrantes indocumentados que desafíen la deportación.

Trump Cracks Down Hard: To Impose $998 Daily Fines and Potential Property Seizures for Illegal Aliens Who Defy Deportation

In a unprecedented move to further secure America’s borders, the Trump administration has unleashed a powerful new policy, fining illegal aliens $998 per… pic.twitter.com/KuMQePdcRv

— MAGA Resource (@MAGAResource) April 8, 2025