Universidad de Harvard anuncia programa para ayudar a los estudiantes

Massachusetts.- Autoridades de la Universidad de Harvard anunciaron un nuevo plan económico para ayudar a los estudiantes de escasos recursos.

A través de un comunicado publicado en su portal web, señaló que los estudiantes que procedan de familias con ingreso de 200.000 dólares o menos no tendrán que pagar matrícula.

Además, detallaron que los estudiantes con ingresos menores a 100.000 dólares, “Harvard garantiza que tendrán cubierto conceptos como la vivienda, la alimentación y los servicios de salud. Incluso una subvención de 2.000 dólares en su primer año y otra de igual cantidad en su tercer año en la universidad”.

Explicaron que la ampliación de la ayuda financiera, iniciará en el año académico 2025-26, con el objetivo de que sea más “asequible para más estudiantes que nunca, especialmente de familias de ingresos medios”.

