Declaran culpable a dos hombres por la muerte de 53 migrantes en Texas

Washington.- El Departamento de Justica de Estados Unidos declaró culpable a dos hombres por conspiración, durante el incidente que dejó 53 indocumentados muertos, en el año 2022 en San Antonio Texas.

En un comunicado publicado por el organismo, detalló que Felipe Orduña Torres, también conocido como “Cholo, Chuequito o Negro de 30 años, y Armando González Ortega, alias el «Don» y «Don Gon», de 55 años, fueron encontrados culpables de dos cargos de conspiración para transportar a indocumentados con resultado de muerte y un cargo de transporte de indocumentados con resultado de lesiones corporales graves y peligro de muerte.

De la misma manera, destacaron que un tercer hombre, presuntamente involucrado en el incidente fatal de tráfico, fue extraditado de Guatemala a EE.UU. para responder ante la justicia.

Al respecto, el Supervisor Matthew R. Galeotti, jefe de la División Penal del Departamento de Justicia, destacó que “estas condenas y la extradición representan el compromiso del Departamento de Justicia de enjuiciar a los líderes, organizadores y facilitadores clave de las redes de tráfico de personas que introducen ilegalmente a personas, con un riesgo significativo para sus vidas”.

Two Men Convicted and a Third Extradited from Guatemala to the United States for Involvement in 2022 Mass Casualty Alien Smuggling Event in San Antonio, TX

