Trump: Indultos firmados por Biden «son nulos y sin valor»

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que los indultos firmados por el expresidente demócrata Joe Bien “son nulos y “sin valor”.

A través de su red Truth Social, Trump detalló que las últimas órdenes del demócrata, especialmente los otorgados a miembros del comité que lo investigó en el Congreso, carecen de efecto legal.

“Los indultos que el soñoliento Joe Biden otorgó al Comité de Delincuentes Políticos, y a muchos otros, se declaran nulos, sin valor y sin vigencia, debido a que fueron otorgados por Autopen”.

The “Pardons” that Sleepy Joe Biden gave to the Unselect Committee of Political Thugs, and many others, are hereby declared VOID, VACANT, AND OF NO FURTHER FORCE OR EFFECT, because of the fact that they were done by Autopen. In other words, Joe Biden did not sign them but, more…

