Choque multiple en Austin dejó cinco fallecidos

Austin.- Al menos cinco personas, entre ellos dos niños fallecieron en un accidente de tránsito, registrado en la localidad de Austin, Texas, en donde se vieron involucrado al menos 17 vehículos.

Autoridades policiales indicaron que el suceso se registró en horas de la noche del jueves 13 de marzo en la Autopista 35, en dirección sur. Específicamente en la cuadra 12900 al norte de la IH-35.

Servicio Médico de Emergencias (EMS) del Condado Austin-Travis en su cuenta en la red social X indicó la “colisión que involucró a varios vehículos y un camión semirremolque. Con al menos 7 pacientes involucrados, varios de los cuales quedaron atrapados en sus vehículos”.

De la misma manera, detallaron que cinco personas, entre ellas tres adultos, un niño, y un bebé fueron declarados fallecidos en la escena. Además 11 fueron trasladadas a centro hospitalarios. De los cuales dos adultos están en “St. David’s Round Rock con lesiones que amenazan su vida”.

Vehicle Rescue at 13100 N Ih 35 Sb. #ATCEMS & @AustinFireInfo are on scene of a collision involving multiple vehicles and a semi-truck, with at least 7 patients involved, several who are pinned in their vehicles. Expect #ATXTraffic delays in the area, more information to follow. pic.twitter.com/iw2TENk4pV

— ATCEMS (@ATCEMS) March 14, 2025