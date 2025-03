Los Hornets eliminan su segundo déficit consecutivo de 17 puntos

Charlotte, NC.- Hace dos noches, en su último partido en casa, los Charlotte Hornets se recuperaron de una desventaja de 17 puntos para vencer a Brooklyn por 105-102. El lunes por la noche en Miami, se encontraron perdiendo por exactamente el mismo margen, pero luego volvieron a rugir para obtener una victoria idéntica por 105-102 sobre el anfitrión Heat.

For the second straight game, the Charlotte Hornets roared back from a 17-point deficit and won by a score of 105-102. They also got more late-game heroics from Miles Bridges, who scored 10 points in the final two minutes on Monday night in Miami.

— Charlotte Hornets (@hornets) March 11, 2025