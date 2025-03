Charlotte, NC.- El fiscal federal interino Lawrence J. Cameron anunció que Bikramjit Ahluwalia, de 39 años de edad, ciudadano con doble nacionalidad del Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos y residente en Dubai, fue extraditado desde España y comparecerá ante un tribunal federal en Charlotte para enfrentar cargos por fraude internacional.

Foreign national extradited from Spain to face charges for alleged international “tech support #fraud #scheme" will appear in federal court in #Charlotte this morning.

w/ @FBI_Nashville & @USDOJ_Intl https://t.co/yufBRA4TjE

— U.S. Attorney WDNC (@USAO_WDNC) March 7, 2025