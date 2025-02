Charlotte, NC.- El entrenador en jefe del Charlotte FC, Dean Smith, confirmó durante su conferencia de prensa semanal que el delantero Wilfried Zaha entrenará más tarde y estará con el equipo mañana antes del partido de este fin de semana contra Atlanta United el sábado 01 de marzo a las 2:00 p.m.

Back in Charlotte. Back in the mix.

𝐖𝐢𝐥𝐟𝐫𝐢𝐞𝐝 𝐙𝐚𝐡𝐚 is ready to suit up for the Black & Blue. pic.twitter.com/CJacwF2vZR

— Charlotte FC (@CharlotteFC) February 27, 2025