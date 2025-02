El «Miss Possessive Tour» de Tate McRae llega a NC

Charlotte, NC.- La cantante pop Tate McRae llega a Charlotte con su «Miss Possessive Tour» el 24 de octubre de 2025 en el Spectrum Center. Hay que destacar que también se presentará en Raleigh en el Lenovo Arena, al día siguiente, el 25 de octubre.

Ya la venta de entradas está disponible y van desde $103 hasta $495. Entre las entradas hay una entrada privilegiada con actuación acústica de Tate Mcrae y un paquete VIP de preguntas y respuestas. Puede comprarlas aquí.

Sobre su trayectoria

McRae es una cantante pop de Calgary, Alberta. Después de encontrar inicialmente el centro de atención a los 13 años como la primera finalista canadiense en So You Think You Can Dance, la talentosa adolescente se volvió viral en YouTube y TikTok con su sencillo independiente «One Day» y firmó con RCA Records en 2019.

El EP debut de McRae, All the Things I Never Said, siguió a principios de 2020, y meses después logró su primera entrada en el Billboard Hot 100 con «You Broke Me First».

La sensación adolescente lanzó su primer álbum de larga duración, I Used to Think I Could Fly, en la primavera de 2022 después de una serie de colaboraciones con Troye Sivan y Regard («You»), Blackbear («U Love U»), Khalid («Working») y más.

El segundo álbum de McRae, Think Later , siguió en diciembre de 2023 a raíz de que su sencillo principal «Greedy» se convirtiera en su primer éxito Top 10. En los premios Juno de 2024, McRae ganó el premio Artista del año y Sencillo del año por «Greedy».

En septiembre de 2024, McRae lanzó el sencillo «It’s Ok I’m Ok», que marcó su debut en la posición más alta del Hot 100 en el puesto n.° 20. A eso le siguió otro éxito, «2 Hands», en noviembre y anunció los planes para febrero de 2025 para el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, So Close to What .

El álbum de 15 pistas presenta el exitoso sencillo «Sports Car», lanzado en enero de 2025, así como colaboraciones con Flo Millo y el novio de McRae, The Kid LAROI («I Know Love»).

Para conectarse con Tate McRae

Sitio web // Instagram // YouTube // TikTok // Facebook // Twitter

Video: Conciertos de Criss Cross Mangosauce recopilan historias infantiles latinoamericanas