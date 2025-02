Kristi Noem afirma que lograron detener a 20 mil indocumentados en un mes

Washington.- La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, indicó que durante el primer mes de la administración del gobierno de Donald Trump, lograron la captura de 20.000 migrantes indocumentados.

A través de un comunicado, publicado en sus redes sociales, afirmó que el gobierno de Trump incrementó en 627% el promedio de arrestos mensuales a diferencia de la administración de Joe Biden.

That’s a 627% increase in monthly arrests compared to just 33,000 at large arrests under Biden for ALL of last year.

In a single month under President @realdonaldtrump , more than 20,000 illegal aliens were arrested.

De la misma manera, denunció que el gobierno de Biden solo arrestó a 33.000 inmigrantes a lo largo del 2024.

DHS Secretary Kristi Noem announced that in a single month under President Trump ICE arrests have increased by 627%. pic.twitter.com/iupcms1Stw

Por otro lado, Noem se refirió al reciente registro que deben realizar los migrantes que están indocumentados en Estados Unidos, destacando que “deben registrarse ante el gobierno federal. Esta ha sido la ley del país durante décadas y la haremos cumplir”.

Illegal aliens must register with the federal government. This has been the law of the land for decades & we will enforce it.

If they register and leave now, they may have the opportunity to return and live the American dream. If they don’t, they will face the consequences.… pic.twitter.com/mKFK9bYWlY

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) February 26, 2025