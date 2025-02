Falleció a los 39 años la actriz Michelle Trachtenberg

New York.- Autoridades policiales de New York hallaron sin vida a la reconocida actriz Michelle Trachtenberg, dentro de su vivienda, la mañana del miércoles 26 de febrero.

Medios locales, indicaron que el reporte policial señala que los agentes policiales atendieron una llamada por una emergencia en un apartamento cerca del Columbus Circle en Manhattan, en la One Columbus Place en la calle West 59th Street, entre las avenidas 9 y 10.

Las autoridades policiales señalaron que al momento que llegaron los oficiales policiales observaron a una mujer de 39 años inconsciente, e inmediatamente llegaron los servicios de emergencia.

Sin embargo, indicaron que luego de varios minutos declararon a la mujer muerta.

Iniciaron las investigaciones para esclarecer la muerte

Autoridades policiales iniciaron las averiguaciones correspondientes para esclarecer la muerte de la reconocida actriz estadounidense.

Medios del espectáculo indicaron que al parecer Trachtenberg tuvo un reciente trasplante de hígado el cual falló. Sin embargo, aún se desconoce si esta patología fue la causa de su muerte.

Michelle Trachtenberg Was 'Really Sick' and 'Struggling' Last Year Prior to Her Death, Says Source https://t.co/rSWYxbAhh6 via @people #RIPMichelleTrachtenberg — Dwayne Walton (@23dwayne) February 26, 2025

Michelle Trachtenberg, known for her roles in 'Gossip Girl' and 'Buffy the Vampire Slayer' reportedly passed away at 39 from failed liver transplant (tissue rejection) she got a few months ago. pic.twitter.com/dIHOvGDRBK — EM (@EXECUTIVEXMEDIA) February 26, 2025

Es de recordar, que Michelle Trachtenberg falleció a los 39 años de edad y era conocida por las series «Buffy, la cazavampiros» y «Gossip Girl». Además, protagonizó la película «Harriet la espía».

Michelle Trachtenberg brought stakes and pathos to the ‘Buffy the Vampire Slayer’ as Dawn, the little sister from hell. https://t.co/6NQb6fkSh8 — Vulture (@vulture) February 26, 2025

