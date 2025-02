Migrantes indocumentados no podrán viajar dentro de EE.UU.

Washington.- El gobierno de Donald Trump reiteró que los migrantes indocumentados que se encuentren en Estados Unidos no podrán viajar a otros ciudades del país.

Esta información la confirmó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en una entrevista, en la que destacó que los indocumentados tendrán solamente la opción de viajar en caso de una autodeportación.

“Los extranjeros ilegales que viajan sin identificación pueden volar por un motivo: autodeportarse y abandonar nuestro país”, afirmó Noem.

Illegal aliens traveling without ID can fly for one reason — to self deport and leave our country. https://t.co/SSInfo24tp

