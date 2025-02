Comediante venezolano recibió ataques de xenofobia en el Festival de Viña del Mar

Viña del Mar.- El reconocido comediante venezolano, George Harris, ha sido tendencia en las últimas horas, tras los ataques de xenofobia que recibió por un grupo minoritario de personas, cuando se presentaba en el Festival de Viña del Mar.

A través de las redes sociales, decenas de personas rechazaron la actuación de un grupo de personas que se encontraban en el público, quienes abuchearon al comediante en varias oportunidades cuando intentaba realizar su show.

En varias oportunidades, el venezolano radicado desde hace varios años en Estados Unidos, pidió al público que disfrutarán de la presentación. “Vamos a calmarnos, muchachos, esto es complicado. Yo no vine a amargarle la vida a nadie”.

George Harris no pudo con el “Monstruo” de la Quinta Vergara. Ante pitos y aplausos nuestro querido @ElGeorgeHarris intentó salir adelante y con el apoyo de los presentadores en dos oportunidades, trató de aplacar los ánimos del público de Viña del Mar. pic.twitter.com/jUmvfl8S5i — Sergio Novelli (@SergioNovelliE) February 24, 2025

“Si ustedes quieren que me vaya, yo me voy. No pasa nada. Mi avión sale igualito para Estados Unidos en dos días, no pasa nada. Yo vine a darles mi cariño, pero si ustedes quieren que yo me vaya, este es su país y los respeto. Pero yo soy un artista internacional que vengo a dar lo mejor de mí, no a pelear ni a pasarla mal”, afirmó Harris en el escenario de Viña del Mar.

Agradeció a los venezolanos que lo apoyaron

Sin embargo, debido al ambiente hostil que se vivió por varios minutos el artista venezolano con una trayectoria de más de 20 años, decidió dejar el escenario, afirmando “yo no quiero insistir en esto, qué lástima que ganen los malos siempre. Qué lástima que la gente, la mayoría, se pierda un show porque hay unos pocos que quieren pitar todo el show”.

“De verdad muchísimas gracias por la oportunidad. Te amo, Chile, aunque haya algunas personas que sean complicadas. Gracias, Venezuela, por llenar este lugar”, acotó George Harris.

Tras la situación irregular que se vivió, decenas de venezolanos que se encontraban en el lugar desde tempranas horas de la mañana, rechazaron las acciones de xenofobia contra el artista.

El público en un porcentaje muy elevado, se retiró de la Quinta Vergara en Viña del Mar, en apoyó a George Harris. pic.twitter.com/wQ64mguBxv — Jose Carvajal (@pampanocarvajal) February 24, 2025

