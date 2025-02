El controversial regalo de Javier Milei para Elon Musk

Washington.- El presidente de Argentina, Javier Milei en su visita a los Estados Unidos, se reunió con el empresario Elon Musk y le regaló “una motosierra”.

La información se dio a conocer a través de las redes sociales, en donde el primer mandatario argentino afirmó que “Llegó la motosierra a DOGE…!!! The Chainsaw has arrived at DOGE…!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO”.

Se conoció que Milei estuvo presente en una convención conservadora cerca de Washington, en donde reiteraron el apoyo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Milei estuvo acompañado por el canciller argentino, Gerardo Werthein, Luis Caputo, ministro de Economía, y Karina Milei, secretaria general de la presidencia.

Llegó la motosierra a DOGE…!!!

The Chainsaw has arrived at DOGE…!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO

Cc: @elonmusk pic.twitter.com/jr7vwwGFKU — Javier Milei (@JMilei) February 20, 2025

Musk: La motosierra para la burocracia

Por su parte, el empresario Elon Musk, sorprendido por el regaló destacó en el evento que la “motosierra para la burocracia”, y la levantó con ambos brazos.

De la misma manera, destacó que “la vamos a poner en la sede de Departamento de Eficiencia Gubernamental DOGE”.

Es de recordar, que Musk durante estas últimas semanas ha denunciado varias irregularidades en la administración de Joe Biden. Especialmente en el manejo de fondo de varios departamentos gubernamentales.

