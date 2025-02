Más de 20 heridos dejó accidente con un avión Delta en Toronto

Toronto.- Al menos 21 personas resultaron heridas cuando un avión de Delta Airlines volcó al aterrizar la tarde del lunes 17 de febrero en el aeropuerto internacional Pearson de Toronto.

A través del último reporte publicado por la aerolínea en las redes sociales, indicó que “en total, 21 pasajeros heridos fueron trasladados inicialmente a hospitales locales. Hasta el martes 18 de febrero por la mañana, 19 habían sido dados de alta”.

Sobre el suceso señalaron que el vuelo 4819 de Delta Connection, era operado por Endeavor Air y provenía desde el Aeropuerto Internacional de Minneapolis.

Indicaron que el “avión CRJ900, estuvo involucrado en un accidente de una sola aeronave en el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto (YYZ) alrededor de las 3:30 p. m., hora del Este de Estados Unidos”.

De la misma manera, explicaron que el vuelo transportaba 80 personas, entre ellas 76 pasajeros y cuatro tripulantes.

El director ejecutivo de Delta, Ed Bastian, señaló que “haremos todo lo posible para apoyarlos a ellos y a sus familias en los próximos días. Sé que los corazones, pensamientos y oraciones de toda la comunidad de Delta están con ellos. Estamos agradecidos con todos los socorristas y equipos médicos que los han estado cuidando”.

Por su parte, en el comunicado Delta indicó que un equipo de investigadores de la aerolínea se trasladó al lugar, para apoyar las investigaciones que realizan las autoridades.

“Los miembros del equipo de liderazgo de Endeavor Air también están en el lugar para brindar apoyo y garantizar la plena cooperación con los investigadores”, señaló el comunicado.

