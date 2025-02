Disminuye el cruce de migrantes por la frontera de Texas

Texas.- Tras las medidas migratorias implementadas por el gobierno de Donald Trump, el cruce de migrantes ilegales por la frontera de Estados Unidos, ha disminuido en los últimos meses.

La información la dio a conocer, el portavoz del departamento de Seguridad Pública de Texas, Chris Olivarez, quien señaló que durante las últimas semanas solo se registraron 230 cruces fronterizos.

Destacó que en Laredo contabilizaron la captura de 75 migrantes, quienes intentaron cruzar ilegalmente a los Estados Unidos. Mientras que en Rio Grande detuvieron 18 personas.

The unified efforts by the State of Texas, federal authorities, and military forces are deterring illegal border crossings – resulting in an unprecedented decrease in unlawful border crossings. pic.twitter.com/BU0kEYh4iO

Además, señaló que en las localidades de Laredo y el Rio registraron 13 detenciones en cada lugar.

“Los esfuerzos unificados del Estado de Texas, las autoridades federales y las fuerzas militares están disuadiendo los cruces fronterizos ilegales, lo que ha dado como resultado una disminución sin precedentes de los cruces fronterizos ilegales”, destacó Olivarez.

Mientras que el Departamento Militar de Texas, destacó que están ejecutando ejercicios conjuntamente con otras agencias federales en la frontera de México, para detener los migrantes que desean entrar ilegalmente a los Estados Unidos.

“El Departamento de Seguridad Pública y la Patrulla Fronteriza realizan un ejercicio de preparación operativa migratoria (MORE) como demostración de fuerza para mostrar solidaridad entre el gobierno estatal y federal”.

Members of the Texas Military Department, Department of Public Safety, and Border Patrol hold a migration operational readiness exercise (MORE) as a show of force to show solidarity between the state and federal government. pic.twitter.com/1Af1aJO0dW

— Texas Military Dept. (@TXMilitary) February 16, 2025