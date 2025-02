Gobierno de Trump demanda a New York por leyes migratorias

Washington.- La Fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que demandaron al estado de New York, por las irregularidades que se han presentando en la ley federal de inmigración.

En rueda de prensa, Bondi en compañía alertó que autoridades en New York dan supuestamente prioridad a los inmigrantes irregulares «sobre los ciudadanos estadounidenses».

De la misma manera, indicó que la demanda interpuesta en el Departamento de Justicia es para la fiscal general de New York, Letitia James y a la gobernadora Kathy Hochul.

"President Trump has directed this to STOP," says @AGPamBondi after announcing action to hold New York and its officials accountable for violating federal immigration law. "If you are a state not complying with federal law, you're next. Get ready." pic.twitter.com/t0CO9tHrxN — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 12, 2025

James se prepara para defender las leyes en New York

Sostuvo que estas autoridades permiten con una ley estatal otorga licencias de conducir a personas que podrían no estar en Estados Unidos legalmente.

En este sentido, Bondi, afirmó que la demanda solicita una orden judicial que prohíba a Nueva York aplicar la ley.

“Este es un nuevo Departamento de Justicia y estamos tomando medidas para proteger a los estadounidenses”, afirmó Bondi.

Por último, reiteró que “millones de inmigrantes ilegales con antecedentes violentos han inundado nuestras comunidades, trayendo violencia y drogas mortales con ellos”.

Por su parte, la fiscal de New York, emitió un comunicado afirmando que está preparada para defender las leyes del estado. “Protegen los derechos de todos los neoyorquinos y mantienen seguras nuestras comunidades”.

«New York está orgullosa de que inmigrantes de todo el mundo vengan aquí en busca de una vida mejor, y estamos protegiendo a todos los neoyorquinos tomando medidas enérgicas contra los criminales violentos», afirmó James.

Proud to announce new litigation against the State of New York for prioritizing illegal aliens over American citizens. This is a new DOJ. If you are not complying with federal law—you are next. pic.twitter.com/QVZg07T9Rt — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) February 13, 2025

