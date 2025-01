Entregas de San Valentín de Homer el Dragón 2025

Charlotte, NC.- Homer el Dragon, la adorable mascota de los Charlotte Knights, una vez más les dará a los fanáticos la oportunidad de sorprender a su persona especial con una entrega de San Valentín en persona este año.

Book a Valentine's visit from the best mascot in baseball, Homer the Dragon, featuring flowers, gifts, candy & more! 🩷💐

Sign up here: https://t.co/T12n2RsiUe pic.twitter.com/5XgYiBT7ig

— Charlotte Knights (@KnightsBaseball) January 27, 2025