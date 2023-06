Razones de la mala calidad de los autos nuevos en Estados Unidos

Washington, DC.- La mala calidad de los autos nuevos vendidos en Estados Unidos está creciendo debido a factores como el creciente uso de la tecnología y la menor calidad de construcción de algunas piezas que contribuyen a que los vehículos sean más «problemáticos», de acuerdo con un informe del consultor automotriz JD Power.

Por ejemplo, la calidad en la construcción de los sistemas de audio y portavasos pasa por un problema de calidad. El informe registró datos de 93.380 compradores y arrendatarios de autos del 2023.

En la actualidad los fabricantes de automóviles se apoyan en el software y tecnología a medida para agilizar la implementación de modelos innovadores. Al mismo tiempo, el sector está afectado por la disminución de las restricciones de suministros y la escasez de mano de obra.

De manera que, por cada 100 vehículos (PP 100) los problemas aumentaron a 30 durante los últimos dos años. Esta puntuación indica que mientras más bajo sea el número mayor es la calidad del vehículo.

