Japón prepara el primer alunizaje comercial del mundo

Tokio, Japón.- La startup de Japón, ispace inc., prepara el primer alunizaje comercial del mundo hecho por un avión privado llevado a cabo por la nave Hakuto-R Mission 1 (M1), el miércoles 26 de abril 16:40 GMT o 1:40 am hora de Japón.

Esta nave Hakuto-R Mission 1 despegó en diciembre desde Cabo Cañaveral, en Florida con un cohete SpaceX.

El exitoso alunizaje sería la reivindicación anhelada por los recientes fracasos que ha enfrentado Japón en materia de tecnología espacial. Parte de los grandes objetivos de Japón incluye enviar astronautas a la Luna a finales de esta década de 2020.

En el mes de marzo, la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) perdió su nuevo cohete H3 de elevación media. Esto se ocasionó por la destrucción manual forzada después de llegar al espacio.

6 hours until our HAKUTO-R M1 scheduled landing on the Moon!#ispace #HAKUTO_R #lunarquest pic.twitter.com/egfU4Gou5G

— ispace (@ispace_inc) April 25, 2023