Jaime Maussan mostró dos cuerpos extraterrestres en la Cámara de Diputados

Ciudad de México, México.- Una audiencia pública llevada a cabo en la Cámara de Diputados, liderada por el periodista y ufólogo mexicano Jaime Maussan, mostró dos cuerpos de supuestos extraterrestres con pruebas desarrolladas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Por primera vez, México desarrolló una audiencia sobre la información tanto mexicana como en Estados Unidos, Perú, Japón y Francia que se conoce alrededor de los fenómenos antes conocidos como OVNIS, y ahora conocidos como Fenómenos Aéreos No Identificados (FANI).

La audiencia estuvo acompañada por el expresidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, donde se solicitó a los presentes ponerse de pie y hacer un juramento para garantizar que los argumentos de los exponentes estuvieran ajustadas a la verdad.

Maussan presentó dos cuerpos íntegros disecados de supuestos extraterrestres con más de 1.000 años de antigüedad que fueron encontrados en zonas arqueológicas de Perú. Una vez en la UNAM, estos cuerpos fueron sometidos a un análisis de Carbono 14.

En este sentido, expresó, «Son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14».

Al mismo tiempo destacó, «estos seres tienen alrededor de mil años de antigüedad, es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en naves (…) sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea -área fosilizada-«.

El teniente de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en retiro, Robert Salas también participó y habló del estigma que existe sobre el tema. Pero, no desaprovechó la oportunidad para denunciar que en el cielo diaramente se presenten avistamientos.

Finalmente, Robert Salas, «Mientras estamos hablando, nuestro cielo está lleno de FANI, cuya existencia no se denuncia lo suficiente. Los avistamientos no son raros ni aislados, son la rutina. Es estigma de los FANI y plantea un desafío poderoso a la seguridad nacional».

