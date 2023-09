Defensa de Estados Unidos lanzará sitio web para OVNIS

Washington, DC.- El U.S. Department of Defense (DOD) lanzó un nuevo sitio web para que los pilotos, controladores y otros profesionales puedan enviar informes sobre OVNIS o FANI, con la promesa que se también se proporcionará información oficial desclasificada sobre este fenómeno.

El sitio web está en construcción, y tiene el objetivo de que el público participe para que la All-domain Anomaly Resolution Office (AARO), pueda revisar y analizar los videos e imágenes de OVNIS.

Ver más: Antiguo oficial de Air Force sobre OVNIS confesó «no estamos solos»

Esta iniciativa asoma la posibilidad de que el fenómeno OVNI o FANI no sea tan descabellado. De hecho, la creación de equipos de trabajo nuevos como el AARO, y otros proyectos deja un sabor amargo. Luego de décadas de negación de la existencia de un fenómeno que ciertamente ha sido documentado por miles de personas.

El Pentágono refiriéndose al fenómenos OVNI como Unidentified Aerial Phenomena (UAP), dijo estar, «comprometido con la transparencia con el pueblo estadounidense sobre el trabajo de AARO».

Un comunicado del DOD que menciona el lanzamiento del sitio web, resalta, «Este sitio web servirá como una ventanilla única para toda la información disponible públicamente relacionada con AARO y UAP».

The All-Domain Anomaly Resolution Office has just launched its official website with previous UAP/UFO reports, summaries, etc. Former govt/mil employees now have the option of submitting their testimonies of UAPs directly to AARO. Will such testimonies be released to the public…

— Michael Salla (@MichaelSalla) September 1, 2023