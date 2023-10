Google lanza su smartphone Pixel 8 y Pixel 8 Pro

Nueva York, NY.- El gigante tecnológico Google lanzó su nueva línea de smartphones Pixel 8 y Pixel 8 Pro, «creados con inteligencia artificial (IA) como su base para una experiencia más útil y personal», en un evento bautizado como Made by Google, en el muelle 57 del Río Hudson.

Según Rick Osterloh, vicepresidente de dispositivos y servicios, estos nuevos modelos son considerados como «la próxima evolución de la IA en sus manos». Este dispositivo permitirá editar fotos, contestar llamadas usando voz parecida a la humana y resumir páginas webs.

Ver más: 25 años de Google: historia y logros del motor de búsqueda más importante

El Pixel 8 Pro cuenta con una pantalla de 6.7″ con la «pantalla más brillante» de Google. Además la empresa asegura que este smartphone ofrece el máximo resultado, «incluso bajo la luz solar directa».

Adicionalmente, la versión Pro cuenta con nuevas y mejoradas cámaras. Un lente ultra ancho más grande con enfoque macro mejorado. Además, el teleobjetivo captura un 56% más de luz que el Pixel 7 Pro. Finalmente, tiene una cámara frontal con enfoque automático para capturar «mejores selfies».

Say hello to the latest additions to our Pixel portfolio: #Pixel8 and 8 Pro. Powered by the new Google Tensor G3, these phones have even better cameras and more AI capabilities,¹ with all the things you already love about Pixel devices. #MadeByGoogle pic.twitter.com/pRhwYZo1xN

— Google (@Google) October 4, 2023