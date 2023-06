¿Busca empleo? Google abrió nuevo portal Google Careers

Mountain View, CA.- La compañía especializada en servicios relacionados con internet, software, dispositivos electrónicos y tecnologías, Google anunció que abrió un portal de empleo Careers, para aplicar a miles de vacantes a nivel mundial.

Con el fin de mitigar la problemática mundial de desempleo, Google lanzó Google Careers, que básicamente se dedica al reclutamiento de nuevos talentos. Los interesados podrían explorar y postularse a las vacantes de su interés.

Por el momento, Google Careers asciende a unos $135.000 millones. Por el momento las ofertas laborales disponibles en el portal de empleo están relacionadas a la tecnología, negocios, recursos humanos, marketing y derecho.

Según Google una de los objetivos de esta iniciativa es que las personas potencien sus capacidades y conocimientos, bajo la cobertura de una compañía que le garantiza unas óptimas condiciones laborales.

Google's VetNet Career Week kicks off on June 13! This virtual three-day event will offer career-related resources to US veterans & military spouses/partners, along with US newcomers displaced by the conflicts in Afghanistan and Ukraine. Register today ↓ https://t.co/a1d2Dmozwu

— Life at Google (@lifeatgoogle) June 2, 2023