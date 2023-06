Biden anunció inversión de $42.000 millones para el plan de Internet universal

Washington, DC.- El presidente Biden desde The White House anunció un plan de financiamiento que planea invertir $42.000 millones entre los 50 estados de Estados Unidos con el propósito de democratizar el acceso al Internet de banda ancha de alta velocidad además de que sea universal para el año 2030.

Este plan lanzado en la nueva campaña publicitaria para las políticas económicas del presidente Biden, fue denominado Broadband Equitable Access and Implementation Program. Recordando que fue aprobado por la ley de infraestructura de 2021.

Asimismo, esta inversión se fundamenta en un mapa de cobertura de la Federal Communications Commission que fue publicado recientemente y que detalla las brechas en el acceso.

Por ejemplo, los dos estados más poblados de Estados Unidos lideran la lista de financiamiento con $3.100 millones y $1.900 millones, respectivamente. No obstante, otros estados menos poblados como Alabama, Louisiana o Virginia están en la lista de los 10 principales en cuanto al financiamiento por la falta de acceso a banda ancha.

En este sentido, Biden en un discurso desde The White House, el lunes 26 de junio afirmó, «Es la mayor inversión en internet de alta velocidad que se haya hecho nunca. Porque para que la economía actual funcione para todos, el acceso a internet es tan importante como la electricidad, el agua u otros servicios básicos».

Inicialmente se precisó que los territorios de Estados Unidos como las Islas Vírgenes recibirán unos $27 millones. Por su lado, se estima que Texas recibirá unos $3.3 mil millones. Ahora, cada estado recibirá un mínimo de $107 millones.

