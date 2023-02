Elon Musk responsable de la baja reputación de Tesla

Los Ángeles,CA.- Durante el 2022, las acciones de Tesla se desplomaron en un 70%, considerada una de las grandes caídas en una empresa global, y una de las razones pasa por la novela que protagonizó Elon Musk con la compra de Twitter y todo lo que vino luego, desmoronando la reputación de Tesla frente a los usuarios.

Algunos reportes indican que los inversionistas pierden la confianza en Elon Musk por sus comentarios erráticos y decisiones controversiales. De acuerdo con Forbes, las acciones se han recuperado en lo que va de 2023, aunque la imagen pública de Tesla no se recuperará tan fácilmente.

Ver más: El millonario que más dinero ha perdido en la historia

Morning Consult Brand Intelligence, por medio de una encuesta concluyó que actualmente solo un 13.4% de los adultos en Estados Unidos tiene una visión positiva de Tesla. Es decir, una reducción de aproximadamente el 3% comparado con el mes pasado y más del 15% del 2022.

En Estados Unidos la imagen de Musk también se vio afectada por su apoyo político a la bancada republicana. Inclusive antes de la compra de Twitter, Elon Musk ya mostraba su inclinación republicana, por lo que los encuestados demócratas solo el 3% tiene una opinión positiva de Tesla.

Republicans are mostly split on federal tax credits for electric vehicle buyers, with 41% in favor and 38% opposed to the subsidies. https://t.co/NyCRBNZTHf pic.twitter.com/ILgrMNxyM7

— Morning Consult (@MorningConsult) February 11, 2023