Descubren exoplaneta a 264 años luz de la Tierra

Washington, DC.- Los investigadores del Center for Excellence in Astrophysics and Associated Technologies (CATA) y la Universidad Diego Portales de Chile descubrieron un exoplaneta más allá de nuestro sistema solar pero la novedad es que sus nubes parecen metálicas hechas de titanio y silicatos que reflejan la mayor parte de la luz de su Sol.

Según el astrónomo James Jenkins el exoplaneta es muy caliente y un poco más grande que Neptuno. Además orbita a una estrella similar a nuestro Sol cada 19 horas. Para etiquetarlo, Jenkins dijo, «Es un espejo gigante en el espacio».

En este sentido, Jenkins es coautor de la investigación que fue publicada por la revista Astronomy & Astrophysics (A&A).

Entrando en materia el investigador destacó que este exoplaneta llamado LTT9779b refleja un 80% de la luz entrante. Esto lo convierte en el objeto detectado más brillante en el cielo nocturno de la Tierra.

