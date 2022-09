Apple lanza nueva apuesta con iPhone 14 y el nuevo Apple Watch 8

Cupertino, CA.- El entorno de nuevos productos de Apple, lanzados recientemente junto al iPhone 14 y el Apple Watch de la serie 8, tienen como propósito crear un ecosistema que esté totalmente integrado y estén complementados, sin generar dependencia entre los productos.

La clave de Apple es la integración entre hardware, software y servicios desde 2007 es uno de los guiños que constantemente deja el iPhone. Ahora, la compañía tecnológica pretende extender ese concepto al conjunto del universo Apple, donde se suman otros dispositivos, incluyendo productos de marcas distintas.

Al parecer el objetivo principal es borrar las barreras existentes entre un iPhone y un Apple Watch; una tablet iPad y una computadora Mac. Es decir, la idea es que se vuelvan complementarias, sin necesidad de tener ambas para sacarle el mayor rendimiento.

Por ejemplo, uno de los puntos más relevantes fue el innovador sistema de detección de accidente aéreos. Este se lanzará simultáneamente en el iPhone 14 y el Apple Watch Series 8, que estarán disponibles desde el 16 de septiembre.

